Už čoskoro sa dozvieme nové detaily o novej hre Warcraft

V utorok (3.5.2022) by sme sa dozvedieť nové detaily o mobilnej hre Warcraft.

Už zajtra by sme sa mali dozvedieť nové detaily o pripravovanej hre zo sveta hernej série Warcraft. V súčasnosti sa o hre povráva, že by sa mala hrať podobným štýlom ako Pokémon Go. Takže je pravdepodobné, že hráči nebudú sedieť doma (na záchode), ale namiesto toho budú musieť chodiť a sledovať na smartfóne, čo sa deje v ich okolí. Novinky o pripravovanej hre by sme sa mali dozvedieť už 3. mája 2022 o 19:00. Prenos z predstavenia si môžete pozrieť na stránke Blizzardu, pričom novinky o hre dúfame, že budú zaujímavé, nakoľko sa na svetlo sveta nedostali takmer žiadne informácie.

Hráči a fanúšikovia hernej série Diablo sa taktiež môžu tešiť hneď na niekoľko noviniek, ktoré bol ohlásené už skôr. Prvou hlavnou novinkou je uvoľnenie opraveného patchu pre hru Diablo II., ktorá zároveň pridáva aj niekoľko zaujímavých funkcií. Novinky sa dozviete na tejto stránke. Ďalšou nemenej zaujímavou novinkou je pripravovaná hra určená pre smartfóny: Diablo Immortal, o ktorej sme tiež písali na našej stránke. Bohužiaľ, plnohodnotné pokračovanie v forme Diablo IV. je zatiaľ nedohľadne a ostáva zatiaľ len čakať a dúfať v toto pokračovanie.

