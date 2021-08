Po Samsungu, už aj TSMC ide zvyšovať ceny za nimi vyrobené čipy.

Pomerne nedávno sme vás informovali o tom, že spoločnosť Xiaomi ukončila výrobu modelu Redmi Note 10, z dôvodu nedostatku procesorov Qualcomm Snapdragon 678. Tentokrát je možné, že za nové zariadenia si nakoniec priplatíme ešte viac. Najväčší výrobca integrovaných obvodov - TSMC, plánuje zvyšovať ceny za vyrobené čipy, pričom by mal zrušiť množstevné zľavy pre veľko-odberateľov. Zdražovanie by malo zasiahnuť spoločnosti akými sú: Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple, ale aj niektoré produkty od Intelu.

10-percentné zdraženie sa dotkne čipov vyrobených pokročilou výrobou. 20-percentné navýšenie cien sa dotkne čipov vyrobených už menej pokročilými technológiami. Najväčšou otázkou sa stáva: V akej miere sa to premietne do koncových cien zariadení? TSMC je v podstate jediný výrobca čipov, ktorý zvláda pokročilé technológie výroby čipov. Dá sa teda predpokladať, že týmto navýšením cien, chce taiwanská spoločnosť financovať výstavbu nových tovární, ktorými by chcela pokryť zvýšený dopyt po čipoch.

Kvôli nedostatku čipov sa vo veľkom pozastavuje výroba rôznych produktov po celom svete. Nedávno bola nútená automobilová spoločnosť Ford obmedziť výrobu automobilov.

Zdroj: TheVerge, Freelogovector,