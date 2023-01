Uvidíme v obchodoch Coca-Cola phone?

Bude aj akcia typu: "Kúpte si Colaphone a k nemu dostanete kolu zdarma."?

Na sociálnej sieti Twitter sa objavila zaujímavá informácia, podľa ktorej by mal známy výrobca (pre)sladenej kolovej limonády - Coca-Cola pracovať na vývoji smartfónu. Treba však hneď na začiatok uviesť, že profil na Muskovej sociálnej sieti nie je overený a s veľkou pravdepodobnosťou môže ísť len o vyvolanie rozruchu. Lenže je tu aj možnosť, že sa nakoniec táto informácia potvrdí. V prípade, ak by sa informácia potvrdila, dalo by sa predpokladať, že by spoločnosť Coca-Cola mohla využiť na výrobu zariadenia už zabehnutú firmu.

Lenže nedávno sa objavila podobná informácia od známeho leakera - IceUniverse, ktorý tvrdí, že Colaphone je skutočný. Coca-Cola už má mať aj partnera,ktorým by mala byť čínska spoločnosť Realme. K situácii sa zatiaľ nevyjadrila ani jedna zo spoločností a teda zatiaľ neostáva nič iné, ako si len počkať. Zároveň by sa patrilo pripomenúť, že konkurenčný výrobca nápojov - spoločnosť Pepsi už v roku 2015 predstavila až dva smartfóny - P1 a P1S. Tie bohužiaľ nezaujali dostatočný počet fanúšikov a tak upadli do zabudnutia.

Zatiaľ ostáva len čakať, čo ukážu nasledujúce dni a či sa táto fáma nakoniec premení na realitu.

Zdroj: Crast,