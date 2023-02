Útoky na slovenské čísla sa zintenzívnili - nezdvíhajte !

Podvodné hovory pokračujú. Operátori si nevedia stále dať rady.

Posledné dni majú slovenskí operátori opäť problémy so scammermi. Už niekoľkokrát sme vás upozornili, že zo zahraničia to najprv skúšali „fejkoví“ zamestnanci Microsoftu, potom to bolo prezváňanie a posledná metóda je po anglicky hovoriaci automat, ktorý sa predstavuje ako „Slovak Police Force“, teda slovenská polícia, kde máte zaplatiť akýsi poplatok, medzitým ste prepojený na reálneho hovoriaceho.

Poslednú dobu pribúdajú hovory z anglických čísel, kde ponúkajú akési investície na burze. Odporúčame takéto čísla nezdvíhať a ignorovať. Ideálne je nahlásiť tieto čísla aj u operátora.

zariadenie na imitáciu čísla

V prípade ak zdvihnete takýto hovor, scammer väčšinou vie, že číslo nie je mŕtve.

