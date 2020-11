Útoky na pevnú a mobilnú sieť Telekomu pokračujú! Nevolať späť!

Telekom má aj naďalej problémy s podvodnými phishingovými hovormi. Problém rieši ale len veľmi laxne. Pred vyše mesiacom sme vás informovali, že falošní pracovníci Microsoftu sa zameriavajú hlavne na pevné linke Telekomu, avšak problém pretrváva. Teraz sa snažia prezváňať a v momente keď sa prihlásite zložia a čakajú, či im zavoláte späť. Denne to bývajú už aj 3-4× takéto volania. Na našej redakčnej linke sa to stáva hlavne doobeda od 08:00 hodiny do cca 15:00. Niektorí čitatelia sú už údajne vyrušovaní aj v noci!

Telekom nám zaslal aspoň základnú možnosť ochrany a vyjadrenie, prinášame v nezmenenej podobe:

„Odporúčame zákazníkom, aby boli obozretní a nedvíhali a nevolali späť na neznáme čísla, ak hovor neočakávajú a hlavne, aby nikomu neposkytovali citlivé údaje. Prijatie hovoru nenesie pre zákazníka riziko spoplatnenia, avšak odchádzajúci hovor môže byť spoplatnený zvýšenou tarifikáciou. Odchádzajúce hovory na podozrivé čísla z našej siete operatívne blokujeme.

Zákazníci pevnej linky si môžu bezplatne zablokovať konkrétne obťažujúce čísla cez online zákaznícky portál MojTelekom na webe Telekom.sk. Táto možnosť je prístupná v kategórii Ostatné – Nastavenia pevnej linky.

Zákazníkom pevnej linky tiež odporúčame výmenu starého telefónneho aparátu za nový s displejom a funkciou zobrazovania a blokovania čísel. V ponuke Telekom sú zariadenia už od 1 eura - https://www.telekom.sk/volania/pevna-linka?telefony#sec-4

Vyšetrovanie podvodných konaní, vrátane možnej krádeže identity, sú v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.“

Ako vidíme Telekom to rieši ale ide to veľmi pomaly. Veľkým problémom je rozlíšiť normálne a podvodné hovory. A nie všetky tieto hovory pochádzajú z lokálnych čísel.

Zdroj: vl. spracovanie