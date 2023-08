Útočníci sú chopní oklamať overenie hlasom

Banky tento spôsob overenia prezentujú ako jeden z najbezpečnejších. Nakoniec to možno už neplatí.

Nemenovaná slovenská banka jednu dobu intenzívne v reklamách prezentovala overenie hlasom, ako jednu z najbezpečnejších metód zabezpečenia účtu. To pravdepodobne už nebude pravda. Vedcom z univerzity Waterloo sa podarilo objaviť spôsob, ako obísť aj túto formu ochrany, pričom ich metóda má 99-percentnú úspešnosť. Metóda overenia hlasom funguje tak, že osoba nahovorí niekoľko fráz, z ktorých systém dokáže "vyčítať" hlasový vzor, ktorý sa následne uloží na serve spoločnosti. Tento vzor slúži na budúce overovanie pre prístup a autorizáciu rôznych úkonov. Následne je používateľ požiadaný systémom o vyslovenie niektorej z fráz, ktorú následne porovná s uloženým vzorom.

Zabezpečenie by bolo v podstate takmer neprekonateľné, až do nástupu umelej inteligencie. To si samozrejme uvedomili nielen podvodníci, ale aj bezpečnostní experti. Pre lepšie zabezpečenie konta tak boli zavedené "antispoofingové protiopatrenia". Táto dodatočná ochrana dokáže zistiť, či je hlas pravý alebo generovaný počítačom. Vedcom sa v súčasnosti podarilo odstrániť pomocou dodatočného programu z hlasového generátoru značky prezrádzajúce to, že hlas nie je skutočný. Vďaka tomu dosiahli s menej sofistikovanými systémami až 99% úspešnosť, ale pri overovaní Amazon Connect s falošným hlasom dosiahli "len" 10 % úspešnosť.

To znamená, že spoločnosti a banky zakladajúce si na tejto forme ochrany, by nemali "zaspať na vavrínoch" a neustále pracovať na vylepšovaní svojich bezpečnostných systémoch.

Zdroj: TechXplore,