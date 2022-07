Ustúpi Musk od kúpy Twitteru?

Kúpa sociálnej siete sa naťahuje a všetko naznačuje tomu, že Musk nakoniec vycúva z kúpy.

Začínajú sa objavovať informácie, podľa ktorých je pravdepodobné, že Elon Musk nakoniec odstúpi od kúpy sociálne siete Twitter. Hlavným dôvodom má byť vysoký počet falošných účtov. Podľa denníka The Washington Post, majú byť za touto informáciou až tri anonymné zdroje. Muskov tím sa mal totiž prestať zapájať do určitých diskusií ohľadom financovania obchodnej dohody. Okruh ľudí okolo Muska tvrdí, že je nemožné overiť presný počet falošných účtov, ktoré sa nachádzajú na sociálnej sieti Twitter, vďaka čomu môže majiteľ spoločností Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company odstúpiť od kúpy.

Nebude to ale zadarmo, pretože Elon Musk bude musieť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške jednej miliardy dolárov (približne 983 575 000 eur). Toto nie je prvý prípad, kedy Musk uvažuje nad odstúpením od transakcie. Pomerne nedávno sa odohral prípad, kedy vedenie sociálnej siete zadržiavalo informácie o počte botov a falošných účtov. Spoločnosť Twitter ale sľúbila, že už bude transparentnejšia. Sociálna sieť má podľa svojho tvrdenia odstrániť až milión falošných účtov a botov denne. Napriek tomu táto informácia stále Muskovi nestačí, aby spoločnosť Twitter kúpil.

Aktualizované:

Musk nakoniec ustúpil od kúpy sociálnej siete Twitter. Kvôli tomuto kroku, čaká majiteľa Tesly pravdepodobne súdne konanie so spoločnosťou Twitter.

Zdroj: Gizchina,