USA zverejnilo výročnú správu týkajúcu sa fenoménu UFO

Túto správu zverejňuje každoročne americká vláda.

Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby (The Office of the Director of National Intelligence (ODNI)) zverejnil výročnú správu týkajúcu sa neidentifikovateľných lietajúcich javov. Dvanásť-stranová správa za rok 2022 obsahuje zoznam 510 UAP javov, ktoré boli skatalogizované do 31. októbra 2022. Zoznam má byť väčší, lenže táto správa je už utajovaná. Správa obsahuje 26 prípadov, ktoré boli charakterizované ako bezpilotné lietadlá. Ďalších 163 prípadov bolo identifikovaných ako balóny, prípadne meteorologické balóny. Šesť prípadov sa týkalo poveternostných javov, vtákov, lietajúcich plastov a podobne.

ODNI a All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO - Úrad pre riešenie anomálií vo všetkých doménach) spolupracujú na identifikovaní 171 prípadov, ktoré zatiaľ nemajú vedecké vysvetlenie. Tieto prípady zahŕňajú pozorovanie objektov, ktoré majú napríklad nezvyčajné letové vlastnosti. Oba úrady zároveň pripúšťajú možnosť, že sa v niektorých prípadoch môže jednať o chybu snímača, alebo operátora. Tak isto malo byť vyvrátené tvrdenie týkajúce sa neželaných zdravotných účinkov pozorovateľov neidentifikovateľných lietajúcich objektov.

Tieto správy budú vydávané každoročne až do dátumu 31. október 2026. Výročné zverejňovanie správ je podmienené zákonom Section 1683, ktorý spadá pod zákon Autorizácii národnej obrany za Fiškálny rok (2022).

Zdroj: Techspot,