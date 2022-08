USA zavádzajú nové obmedzenia pre vývoz strojov na výrobu čipov

Za novými obmedzeniami je snaha o zamedzenie čipovej samostatnosti Číny.

Spojené štáty americké mali vydať nové obmedzenia pre zamedzenie predaja litografických strojov na výrobu polovodičov čínskym továrňam. Vďaka tomu chcú USA spomaliť technologický pokrok Čínskej ľudovej republiky, ktoré vyvíja snahy o technologickú samostatnosť. Obmedzenie predaja sa má týkať strojov schopných vyrábať procesory 14 nm technológiou a menšou. Napriek tomu má Čína v úmysle vybudovať do roku až 31 tovární. Do toho istého roku sa v USA postaví "len" 12 tovární na výrobu čipov. Lenže čínsky výrobcovia budú musieť zápasiť s problémom, aké stroje na výrobu čipov do nich osadiť. To zatiaľ spoločnosti riešia výkupom starších strojov z Japonska.

Zaujímavosťou na celom prípade je to, že obmedzenia sa majú týkať všetkých výrobcov pôsobiacich v Číne. Takže napríklad ak chcú spoločnosti Samsung, TSMC, alebo SK Hynix doviezť nové stroje do svojich čínskych továrni, tak nepochodia. Spojené štáty americké tento krok zdôvodňujú obavami o národnú bezpečnosť. Bidenova administratíva má vyvíjať "tlaky" aj na spoločnosť Intel, aby upustila od výstavby továrne v Chengdu (Čína). Vrásky na čele americkej vláde má robiť aj technologický pokrok čínskej spoločnosti SMIC, ktorá mala okopírovať prvú generáciu výroby 7 nm čipov firmy TSMC.

Konflikt medzi oboma mocnosťami sa vyostruje aj vďaka vzrastajúcemu napätiu pre Taiwan, na ktorý si robí nárok Čína. Vďaka čomu obe krajiny posielajú vojenskú techniku k hraniciam tohto štátu, kde sídli najväčší a najpokročilejší výrobca procesorov - TSMC.

Zdroj: Techspot,