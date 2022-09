USA vám pri prekročení hraníc skopírujú informácie zo smartfónu

Samozrejme kopírovanie údajov môže prebehnúť aj bez vášho vedomia.

Spojené štáty americké vám pri vstupe do krajiny môžu skopírovať údaje zo smartfónu a to aj bez vášho vedomia a súhlasu. Tieto údaje sa následne pridajú do rozsiahlej databázy, ku ktorej majú prístup tisícky vládnych úradníkov. K tejto minimálne nekalej praktike sa nedávno priznali na krátkej tlačovej besede predstavitelia americkej Pohraničnej správy a ochrany hraníc (CBP). Podľa zverejnených informácií, pracovníci colnej správy pridajú do databázy ročne až 10 000 zariadení. K týmto údajom má prístup až 2 700 úradníkov bez toho, aby si potrebovali vyžiadať povolenie pre nahliadnutie, alebo zaznamenať účel nahliadnutia. Údaje sú podľa CBP uchovávané až 15 rokov.

Spomínaná praktika sa nepáči americkému senátorovi Ronovi Wydenovi, ktorý mal nedávno apelovať na komisára CBP - Chrisa Magnusa. Ten by mal podľa Wydena aktualizovať tieto praktiky a zamerať sa len na podozrivé osoby a zločincov namiesto toho, aby CBP nahliadalo do zariadení bežných ľudí. Wyden spomenul vo svojom prejave aj to, že načo sa pohraniční úradníci zameriavajú. Podľa senátora majú americké úrady prístup k fotografiám, textovým správam, kontaktom, zoznamom hovorov, ale aj ďalším súkromným informáciám. Tieto praktiky vytvárajú paradox, nakoľko iné štátne bezpečnostné zložky si pre podobné prístupy k údajom musia vyžiadať povolenie súdu.

Zdroj: Engadget,