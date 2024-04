USA vadí podriadenie sa Microsoftu čínskej vláde

Republikánom aj Demokratom vadí, že Microsoft podporuje čínsku cenzúru.

V priebehu marca 2024 zverejnil internetový denník Bloomberg Businessweek správu týkajúcu sa spolupráce Microsoftu s čínskou vládou. Táto spolupráca sa má týkať cenzurovania obsahu v tejto krajine, vďaka čomu sa technologický gigant v podstate podieľa na takzvavom "Veľkom čínskom firewalle". Zverejnený článok samozrejme vyvolal veľké emócie vo vláde, čo malo za následok odsúdenie technologického giganta. Napríklad republikánsky poslanec Mark Rubio sa k článku vyjadril slovami, že žiadna americká spoločnosť neobhajuje cenzorské praktiky čínskej vlády. Zároveň dodal, že firmy podnikajúce v Číne sa snažia racionalizovať svoje rozhodnutie podriadiť sa tamojším zákonom, aby mohli v tejto krajine naďalej podnikať .

Čínska vláda intenzívne cenzuruje tok informácií vo svojom on-line svete. To malo za následok veľký odchod spoločností z tohto inak lukratívneho trhu. Takto napríklad opustila spoločnosť Google čínsky trh a naproti tomu sa technologickému gigantovi Microsoft pomerne dobre darí. Pričom internetovému vyhľadávači Bing sa v tejto krajine aj pomerne dobre darí s trhovým podielom takmer 17 percent. V celosvetovom meradle má vyhľadávač z dielne Microsoft len niečo okolo troch percent. K zverejnenej správe sa vyjadril aj technologický gigant, že obsah cenzuruje v súlade s miestnymi zákonmi, ktoré ich k tomu zaväzujú. Alternatívou by bolo opustiť čínsky trh, ale to by podľa Microsoftu tamojší ľudia stratili prístup k informáciám úplne.

Zdroj: Neowin,