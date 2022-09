USA sprísňujú vývoz čipov do Číny

Máme predo dvermi novú Studenú vojnu?

Spojené štáty americké sa už dlhšiu dobu snažia zamedziť Čínskej ľudovej republike v technologickom raste. Informáciu o novom obmedzení priniesla spoločnosť Nvidia. Podľa nového nariadenia už nebudú môcť americké spoločnosti vyvážať do Číny a Ruska čipy pre použitie vo výpočtových centrách. Tento zákaz ovplyvní okrem spoločnosti Nvidia napríklad aj spoločnosti Intel a AMD. Výrobcovia pokročilých čipov nebudú môcť dodávať tieto čipy ani do svojich tovární v Číne. Našťastie onedlho na to prišlo menšie zmiernenie zákazu, podľa ktorého by americké spoločnosti mohli naďalej spolupracovať s čínskymi továrňami, lenže na obchodné dohody by mala dozerať Bidenova administratíva.

To určite spôsobí nemalé komplikácie vo výrobe a vývoji nových procesorov, ale aj iných technologických zákaziek. Na tvorbe nového nariadenia spolupracuje americké Ministerstvo obchodu spolu s Bidenovou administratívou. Obe strany si dali za cieľ vytvoriť jednotné podmienky pre všetky americké spoločnosti. Nové nariadenie by malo teda obmedziť v obchodovaní napríklad spoločnosti Microsoft, HP, Dell, ale aj Super Micro Computer. Napriek tomu, že sa nejedná o výrobcov čipov, sú ich používatelia, takže pripravované obmedzenie bude pravdepodobne aj pre tieto spoločnosti. Číne tak neostáva nič iné, ako pracovať na vývoji nových technológií bez využitia západného know-how.

Zdroj: Gizchina,