USA odrádza Intel od snahy vyrábať čipy v Číne

Americkej administratíve sa nepáči plán Intelu, podľa ktorého by sa čipy vyrábali v Číne.

Polovodičová kríza tu bude s nami pravdepodobne ešte poriadne dlho a politické záujmy tomu práve tiež nepomáhajú. To je aj prípad spoločnosti Intel, ktorá mala v pláne vyrábať polovodiče v Čínskej ľudovej republike, lenže americkej politickej špičke sa tento plán zrovna nepozdáva. Ako si iste domyslíte, sú za tým bezpečnostné riziká a samozrejme medzinárodná politika, čo zahŕňa aj nepriateľstvo týchto dvoch krajín.

Spoločnosť Intel, tak musí prehodnotiť svoj zámer pre urýchlenie výroby polovodičov. Namiesto toho mal výrobca polovodičov dostať návrh na postavenie továrni v Spojených štátoch amerických, prípadne v niektorej z krajín Európskej únie. Americký prezident Joe Biden má zároveň pokračovať v Tumpovej snahe pre obmedzenie prístupu k západným technológiám čínskym spoločnostiam. Túto snahu potvrdzuje aj nedávno podpísaná legislatíva, ktorá blokuje prístup dvoch čínskych spoločností - Huawei a ZTE k americkým technológiám.

Biden okrem toho zaviedol aj zákaz na predaj hackerských nástrojov do Číny, ale zakázal taktiež americkým spoločnostiam investovať do čínskych firiem, zaoberajúcich sa sledovaním. Veľa spoločností zaoberajúcich sa výrobou polovodičov, predpovedá koniec tejto krízy na rok 2023. Lenže ak bude politika aj naďalej zasahovať do snáh o ukončenie krízy, koniec bude v nedohľadne.

Zdroj: TheVerge, HWCooling.net,