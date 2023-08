USA ničia svoje posledné (oficiálne) zásoby chemických zbraní

Americká vláda používa pri neutralizácii chemických zbraní robotov.

V roku 1997 bol podpísaný dokument zvaný ako Dohovor o chemických zbraniach, ktorý "podpísaným" krajinám prikazuje do desiatich rokov zničiť svoje sklady pre chemické zbrane. Samozrejme niektoré krajiny sa dostali do časového sklzu. Napríklad Ruská federácia oznámila, že svoje sklady chemických zbraní zničila v roku 2017, aj keď malo byť nedávno obvinené z ich výroby. Svojim pokrokom sa chcela pochváliť aj americká armáda, ktorá zdieľala fotografiu údajne posledného chenického skladu, ktorý bude zničený. Samozrejme oficiálneho. Ničenie chemických zbraní majú mať na starosti roboti.

Robot počas neutralizácie hlavice postupuje tak, že najskôr naruší jej obal a následne z hlavice odčerpá obsah, ktorý zriedi s horúcou vodou. Potom sa podľa typu zbrane použijú adekvátne neutralizačné látky. V prípade horčičného plynu sú to baktérie, no ak sa jedná o nervový plyn, tak sa riedi s lúhom sódnym. Zvyšná kvapalina sa následne spáli. Samozrejme tieto úkony sú pomerne pracné, tak si armáda chce ničenie zbraní uľahčiť hneď niekoľkými spôsobmi. Medzi také spôsoby patrí napríklad potápanie hlavíc, alebo ich pálenie, čo sa takmer určite nepáčilo verejnosti, ktorá to dávala jasne najavo.

Bohužiaľ predmetná dohoda sa týka len oficiálne priznaných zásob, no ako je to s nepriznanými skladmi je veľkou otázkou. Dohoda sa netýka ani teroristov, ktorí budú hľadať nové spôsoby využitia týchto nebezpečných látok na rozpútanie chaosu.

Zdroj: Engadget,