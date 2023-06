USA má povoliť zo svojich zákazov týkajúcich sa výroby čipov v Číne

Americké embargo na pokročilé výrobné technológie čipov v Číne pravdepodobne čaká zmena.

Spojené štáty americké a Čínska ľudová republika sú v akejsi novej forme "studenej vojny". USA sa boja toho, že ich Čína technologicky predbehne, keď to povieme veľmi zjednodušene. Preto sa vláda Spojených štátov rozhodla aplikovať na rôzne čínske spoločnosti sankcie a embargá. Tak sa čínske firmy zaoberajúce sa výrobou pokročilých čipov, prípadne využívajúce "západné" technológie dostali do problémov. Napríklad spoločnosť Huawei stratila prístup k používaniu 5G technológií, pričom jej dcérska firma na výrobu ARM procesorov, takmer okamžite zastavila výrobu. Napriek tomu sa firme podarilo patentovať svoje riešenie EUV litografie, aj keď k výrobe stroja na výrobu pokročilých čipov čaká spoločnosť ešte dlhá cesta.

Sankcie ale negatívne ovplyvnili aj "západné" spoločnosti, ktoré postavili v Číne svoje závody, prípadne ich modernizovali. Vďaka tomu sa tieto investície stali takmer nenávratné. Zákon CHIPS z dielne Bidenovej administratívy postihol napríklad spoločnosti TSMC a Samsung. Túto finančnú stratu chcú USA "kompenzovať" dotáciami na výstavbu závodov na ich území. Lenže je tu aj druhá strana mince, pretože vyrobené čipy na území Spojených štátov amerických majú byť priemerne o 30 percent drahšie oproti tomu, keby boli vyrobené v Číne. Toto zdraženie by sa samozrejme ďalej premietlo na výslednej cene predávaných zariadení.

Výrobcovia čipov preto začali požadovať od Spojených štátov výnimky pre svoje čínske závody. To by znamenalo možné dokončenie modernizácie a výstavby nových závodov na výrobu čipov. nakoľko by mohli tieto firmy inštalovať pokročilé EUV litografické stroje na výrobu čipov. Výnimka by mala trvať do októbra, no podľa námestníka ministra obchodu pre priemysel a bezpečnosť - Alana Esteveza, by mohla byť výnimka udelená aj na neurčito.

Zdroj: Techspot,