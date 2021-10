USA lobuje v EÚ proti čínskym spoločnostiam Huawei a ZTE

USA sa snaží posilniť svoju pozíciu v EU, v boji proti čínskym spoločnostiam.

Spojené štáty americké sa snažia upevniť si svoj vplyv v Európskej únii a to tak, že jednotlivým štátom chcú pomáhať "oslobodiť" sa od čínskych technologických spoločností, akými sú: Huawei a ZTE. Tlak na odstraňovanie telekomunikačných zariadení "made in china" naberá na obrátkach aj vďaka tridsiatim dvom iniciátorom zákona o transatlantickom telekomunikačnom zabezpečení. To by umožnilo americkej agentúre DFC (International Development Finance Corporation) identifikovať jednotlivé telekomunikačné projekty v rôznych európskych krajinách s tým, že by mohli poskytnúť podporu jednotlivým štátnym agentúram.

V predmetnom zákone sa uvádza, že Spojené štáty americké majú národné bezpečnostné a ekonomické záujmy pomáhať jednotlivým európskym štátom (presnejšie stredná a východná Európa) a pomôcť zlepšiť bezpečnosť svojich telekomunikačných sietí. USA to chce dosiahnuť tak, že týmto štátom pomôže zbaviť sa závislosti na čínskych technologických spoločnostiach. Tieto spoločnosti majú svoj vplyv upevňovať vďaka cenovo dostupným telekomunikačným zariadeniam. Spojené štáty chcú zároveň touto iniciatívou varovať európske štáty pred podkopávaním svojej suverenity.

Dvaja americkí senátori - Ted Lieu a Brad Schneider, ktorí stoja za týmto zákonom poznamenali, že USA síce tlačí na to, aby sa chudobnejšie krajiny zbavili čínskych sieťových zariadení, ale neponúka im cenovo dostupnú alternatívu. To by mal práve napraviť Transatlantický zákon o telekomunikačnom zabezpečení, pomocou ktorého by malo byť umožnené financovanie modernizácie sieťovej infraštruktúry.

Zdroj: Gizmochina,