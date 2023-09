USA chcú zaviesť nové sankcie týkajúce sa investícií v Číne

Ekonomicko-technologická vojna naďalej pokračuje, otázna je reakcia Číny.

Napätie medzi dvoma svetovými veľmocami - Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou, by sa dalo krájať. Celej situácii neprispievajú sankcie, ktoré zavádzajú obe krajiny voči sebe navzájom. USA majú v pláne už budúci mesiac zaviesť nový balík sankcií, týkajúci sa špecifických investícií do technologického odvetia. Nové obmedzenia sa majú týkať rozvoja umelej inteligencie, polovodičov a kvantových počítačov. Ide o tie technologické oblasti, ktoré sú lukratívne a rýchlo rastúce. Americká vláda tvrdí, že sankcie nemajú ovplyvniť už existujúce investície amerických spoločností a občanov. Zakázané majú byť len určité finančné transakcie.

Voči tomuto kroku sa ohradila čínska vláda, ktorá má v pláne pripraviť odvetný balík sankcií. To, čo by mal tento balík obsahovať zatiaľ nie je známe. Ministerka financií USA - Janet Yellenová dodala, že sankcie by nemali výrazne ovplyvniť Čínu pri lákaní amerických investorov. Obmedzenia by taktiež nemali ovplyvniť technologický rast tejto krajiny.

Posledná veta ale akosi nekorešponduje s poslednými akciami Spojených štátov amerických, lebo napríklad USA zaviedli zákaz dodávať čínskym spoločnostiam pokročilé EUV litografické stroje na výrobu čipov. Americkej spoločnosti Nvidia sa kroky vlády USA nepáčia a tvrdí, že môžu viesť k veľkým stratám národného priemyslu. Čína v reakcii na kroky USA obmedzila napríklad vývoz nerastných surovín a obmedzila aj aktivity americkej spoločnosti Micron na svojom území.

Zdroj: Techspot,