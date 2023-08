USA chcú založiť skupinu, ktorá im pomôže riešiť riziká spojené s umelou inteligenciou

Vláda USA hľadá skupinu dobrovoľníkov, pre riešenie rôznych rizikových faktorov spojených s AI.

Vláda Spojených štátov amerických verejne vyzvala kvalifikovaných odborníkov o pomoc s hľadaním riešení, ako prekonať generatívne riziká spojené s umelou inteligenciou. Presnejšie sa v tomto prípade jedná o Národný inštitút pre štandardy a technológie (NIST). Skupina by sa mala zaoberať problémami, ktoré môžu vzniknúť napríklad s AI generujúcou obrázky, text, hlas, kód, ale aj videá. Na základe odporúčaní skupiny by malo byť ďalším krokom vypracovanie smerníc, pomocou ktorých sa majú riadiť spoločnosti a jednotlivci. Tieto smernice majú byť aj návodom na riešenie prípadných problémov.

Vznikajúca skupina pod vedením amerického Národného inštitútu pre štandardy a technológie sa má zaoberať aj možným využitím umelej inteligencie pre dobro ľudstva. To znamená vyriešenie hladomoru, dramatickej zmeny klímy, zdravotných problémov, hľadanie liekov, samozrejme aj ochrany USA a podobne. Komisia by mala pozostávať z 20 členov. Táto iniciatíva má byť odpoveďou na slová Brada Smitha zo spoločnosti Microsoft, ktorý k tomuto kroku vyzval vládu Spojených štátov amerických. Podľa Smitha je totiž potrebné regulovať umelú inteligenciu. To, ako dlho má pôsobiť skupina zatiaľ nie je známe, taktiež ani začiatok fungovania.

Zdroj: Engadget,