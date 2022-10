USA chcú obmedziť Číne výrobu pokročilých zbraní

USA chcú v podstate obmedziť produkciu pokročilých čipov pre výrobu zbraní a super-počítačov.

Spojené štáty americké majú v pláne zaviesť nové obmedzenia pre vývoz vyspelých technologických komponentov. Vláda USA sa totiž obáva zneužitia týchto technológií na vojenské účely. Americká vláda má tak pristúpiť k novej vlne obmedzení, ktoré by mali toto (doposiaľ nepotvrdené) informácie vopred zatrhnúť. Vďaka tomu by Čína nebola schopná vyrábať pokročilé zbrane, ale aj sledovacie systémy. Prípadné zavedenie obmedzení môže spôsobiť problémy spoločnostiam, ktoré predávajú svoje výrobky tejto ázijskej krajine. To môže následne spôsobiť pokles zisku.

Nové pravidlá by nie len obmedzili americké spoločnosti, ale aj tie, ktoré sa nachádzajú mimo USA. Nové pravidlá by tak zakázali predávať svoje produkty napríklad aj európskym firmám. Americký prezident Joe Biden v podstate rozširuje svoj zákaz, ktorý postihol čínsku spoločnosť Huawei. Vďaka tomu výrobca smartfónov stratil prístup k americkým technológiám a kvôli prípadnému zákazu by mohli stratiť prístup k novým technológiám napríklad aj rôzne čínske univerzity, inštitúcie, ale aj spoločnosti, akou je aj Alibaba, prípadne Tencent.

Spojené štáty americké sa snažia už dlhšiu dobu obmedziť vývoz svojich technológií do Ruska a Číny. Za pôvodcu tohto trendu vo forme akej ju teraz poznáme môžeme považovať bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa.

