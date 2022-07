USA chce zastaviť predaj UV litografie Číne

USA chce Číne týmto zákazom zabrániť osamostatniť sa vo výrobe procesorov.

Čo stojí za vznikom zákazu? Snaha Čínskej ľudovej republiky osamostatniť sa vo výrobe čipov, vďaka plánu vládnej strany Made in China 2025. To znamená, že Čína sa chce postupne zbaviť závislosti na západných krajinách a zároveň chce generačne obmeniť zastarané litografické stroje. To sa ale nepáči Spojeným štátom americkým, ktoré chcú zakázať predaj nových strojov Číne. Pritom tieto výrobné linky produkuje holandská spoločnosť ASML. Tento výrobca litografických strojov patrí k najväčším na svete a svoj najnovší a najpokročilejší stroj si cení na 164 miliónov dolárov (približne 161 203 800 eur) za kus.

Ten už ale spoločnosť nemôže predať čínskym spoločnostiam, nakoľko ASML nedokáže získať vývoznú licenciu od holandskej vlády. Za zmarením získania licencie majú stáť Spojené štáty americké, ktoré majú zároveň vyvíjať aj tlaky na výrobcu, aby prestal predávať čínskym výrobcom staršie stroje. Napriek tomu, že ide o staršiu generáciu, sú tieto stroje stále schopné vyrábať najnovšie procesory pre smartfóny, počítače a inú elektroniku. Tam tlaky, ale nemajú končiť a podľa denníka The Reg má americká administratíva vyvíjať podobný nápor aj na japonských výrobcov litografických strojov.

Jednou z takých spoločností je aj Nikon. Zároveň sa hovorkyňa spoločnosti ASML na margo týchto úvah vyjadrila, že aktuálne nebolo prijaté žiadne rozhodnutie a zároveň nechcú špekulovať a podporovať fámy. Nedávno sa mal k téme vyjadriť aj čínsky hlavný ekonóm Chen Wenling, aby sa Čína zmocnila taiwanského výrobcu procesorov TSMC. To či k tomuto kroku dôjde, je zatiaľ otázkou.

Zdroj: Techspot, Bloomberg, The Reg,