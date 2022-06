USA chce po vzore EÚ zaviesť jednotný konektor pre nabíjanie zariadení

USA chce vykonať podobné, kroky ako EÚ pri zavádzaní jedného typu konektoru pre všetky zariadenia.

Už aj Spojené štáty americké chcú zaviesť jednotný typ konektoru pre nabíjanie smartfónov, tabletov a inej prenosnej elektroniky. Senátori - Elizabeth Warrenová, Edward J. Markey a Bernard Sanders sa v tomto prípade tiež odvolávajú na ekológiu. V liste adresovanom ministerke obchodu - Gine Raimondovej sa odvolávali na správu Global e-Waste Monitor, podľa ktorej počas roku 2019 vyprodukovali ľudia takmer 53,6 metrických ton elektro-odpadu a z toho len 17,4 percent bolo správne recyklovaných. To predstavuje problém pre životné prostredie.

Vyššie zmienení senátori by preto chceli zaviesť podobné pravidlá, ako Európska únia. Teda jednotný konektor pre nabíjanie rôznych elektronických zariadení. Vďaka tomu by mala klesnúť aj potreba kúpy novej nabíjačky, prípadne nabíjacích káblov. Lenže v tomto prípade čaká senátorov pravdepodobne dlhá cesta k zavedeniu štandardu, keďže budú musieť očakávať tvrdý odpor spoločností. S tým súvisí aj podobná rétorika o tom, ako by jeden štandard brzdil technologický rozvoj a inovácie. Určite bude zaujímavé sledovať, ako sa bude iniciatíva ďalej rozvíjať, ak teda nebude odložená pod ľad.

Zroj: Techspot,