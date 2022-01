USA budú naďalej spolupracovať s inými krajinami na ISS

Bidenova administratíva potvrdila spoluprácu na projekte ISS do roku 2030.

Prezident Spojených štátov amerických - Joe Biden potvrdil spoluprácu s inými krajinami na projektoch odohrávajúcich sa na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Toto rozhodnutie tak umožní neprerušovanú prevádzku stanice minimálne do roku 2030. Finančné prostriedky pre ISS boli schválené len do roku 2024, pričom pracovník NASA - Bill Nelson sa vyjadril, že by bol rád, keby NASA spolupracovala na projekte ISS naďalej.

Účasť Spojených štátov amerických na projekte orbitálnej stanici bola ohrozená ešte počas roka 2018, kedy už bývalý prezident Donald J. Trump plánoval koniec spolupráce. Ten mal byť podľa Trumpovej administratívy naplánovaný na rok 2025. Koncu spolupráce malo prispieť aj eskalujúce napätie s dlhoročným rivalom - Ruskou federáciou. Pritom Rusko plánuje postaviť vlastnú orbitálnu stanicu a podobný projekt rozbieha aj Čínska ľudová republika.

K eskalácii napätia na medzinárodnej scéne pomohol aj nedávny test ruskej rakety, ktorá je schopná zničiť satelity na orbite.

Zdroj: TheVerge,