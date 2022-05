Unikol pravdepodobný dizajn Motoroly Razr 3

Na internete sa objavili fotografie zatiaľ neznámeho smartfónu spoločnosti Motorola.

Na internete sa objavili dve fotografie neznámeho smartfónu spoločnosti Motorola, pričom sa predpokladá, že by malo ísť o model Razr 3. Za zverejnenie fotografií má byť zodpovedný leaker - Evan Blass, ktorý snímky uverejnil na webovej stránke 91mobiles. Pripravovaný smartfón (ak ide o model Razr), by mal oproti starším predchodcom stratiť ikonickú "bradu", ktorá bola pre tieto zariadenia ikonická. Zmeny sa mal dočkať aj snímač odtlačkov prstov, ktorý sa totiž na prototype má nachádzať na bočnej strane smartfónu. Zároveň má byť integrovaný do zapínacieho/vypínacieho tlačidla.

Novinka by mala prísť na trh s FullHD+ displejom a 32 Mpix selfie kamerou. Výrobca by mal použiť procesor Snapdragon 8 gen 1 Plus, ktorému má sekundovať 12 GB RAM a 512 GB vnútorné úložisko. Podľa fotografií budú zadnú stranu zdobiť len dva fotoaparáty - hlavný 50 Mpix a 13 Mpix slúžiaci pre širokoúhle fotografie a makro snímky. Zatiaľ nie je známy dátum predstavenia, ani približná cena zariadenia, nakoľko o globálnom predaji zatiaľ nepadlo ani slovo. VČíne by malo dôjsť k predstaveniu novinky počas letných mesiacov.

Zdroj: TheVerge, XDA-Developers, 91mobiles,