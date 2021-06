Uniknutý ISO obraz MS Windows 11 je pravý

Uniknuté zostavenie Windows 11 má byť pravé.

Aktuálne technologický svet zažíva veľký "hype" okolo uniknutého zostavenia pripravovaného operačného systému Windows 11, ktorý má nahradiť "posledný a nekonečný" Windows 10. Americká spoločnosť Microsoft, ktorá stojí za vývojom nového systému sa zatiaľ nevyjadrila k pravosti systému, ale ani nemusela. Spravili to za redmonstkú spoločnosť iné organizácie, presnejšie japonská pobočka Microsoftu, ktorá zaslala organizácii DCMA požiadavku, podľa ktorej má indická technologická webová stránka Beebom stiahnuť uniknutý ISO obraz zo svojich stránok.

Prvý pokus o zastavenie šírenia ISO obrazu Windows 11 vykonala spoločnosť FossBytes, ktorá žiadala vyhľadávací gigant Google o odstránenie odkazov na stiahnutie chystaného OS. Zároveň stránka Beebom tak nelegálne šírila túto neverejnú verziu Windows 11, nakoľko ide stále o autorsky chránený produkt spoločnosti Microsoft. To automaticky potvrdzuje pravosť uniknutého operačného systému. Predmetná žiadosť o odstránenie odkazov na stiahnutie sa nachádza aj v databáze Lumen, ktorá obsahuje verejné dostupné žiadosti o zastavenie šírenia digitálneho obsahu. Stránka Beebom nakoniec odkazy na stiahnutie odstránila.

Microsoft oficiálne predstaví novú verziu svojho operačného systému Windows 11 už o pár dní, a to 24. júna 2021. Uniknuté ISO tohto systému nemusí jednoznačne znamenať to, že dané novinky sa aj reálne pretavia do finálnej verzie.

Zdroj: XDA-Developers,