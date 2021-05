Unikli výsledky RTX 3080 Ti, NVIDIA potvrdila dátum predstavenia

NVIDIA na sociálnej sieti Twitter oznámila dátum 31. mája 10:00 pacifického času, čo v našej časovom pásme znamená 1. jún 7:00. Dátum sa podľa všetkého bude týkať predstavenia nových grafických kariet, ktoré sme už dlhšie očakávali. Ide o dva modely – GeForce RTX 3070 Ti a GeForce RTX 3080 Ti.

Do predaja by mala RTX 3080 Ti vstúpiť 3. júna a RTX 3070 Ti o 7 dní neskôr. Odporúčane ceny zatiaľ nepoznáme.

Medzičasom unikli už aj výsledky RTX 3080 Ti a otestovaná bola konkrétne vo vstavanom benchmarku v hre Ashes of the Singularity, pričom tá vyšla v roku 2016 ako prvá s podporu DirectX12 API. Poznáme výsledky v nastavení Crazy v rozlíšeniach 4K, kde dosiahla karta 8700 bodov, v 1440p to bolo 9100 bodov a v 1080p dosiahla 9300 bodov.

Bohužiaľ nepoznáme výsledky identického systému s inými grafickými kartami, vieme však dohľadať aspoň výsledky s rovnakým procesorom – použitý bol Ryzen 9 3900XT.

RTX 3080 Ti obsahuje GPU GA102-225 s 10240 CUDA jadrami a 12 GB GDDR6X pamäte. RTX 3070 Ti bude využívať GPU GA104-400 s 6144 CUDA jadrami a bude vybavená 8 GB GDDR6X pamäťou.

