Unikli výsledky nového Intel procesora 11. generácie Rocket Lake-S

Na webovej stránke benchmarku Geekbench bol spozorovaný Intel procesor z novej 11. generácie Rocket Lake-S. Procesor má 8 jadier a 16 threadov a tento konkrétny kúsok neprekročil pri testoch 5 GHz, avšak niektoré zo série Rocket Lake by vraj túto hranicu prekročiť mohli.

Nevieme kde presne otestovaný procesor stojí v rámci celej série, či ide o vrcholný model alebo len o testovaciu vzorku slabšieho modelu. Vzhľadom na počet jadier by mohlo ísť aj o vrcholný model i9-11900K s 16 MB L3 cache, 4 MB L2 cache a taktom 3,4 GHz až 5 GHz.

Procesor bol otestovaný v značkovom HP počítači, konkrétne išlo o HP OMEN 30L. Základná doska má označenie HP 886C, pričom ide o vlastný návrh priamo od HP.

V testoch získal procesor 1645 bodov za výkon na jedno jadro a 9783 bodov v teste pre všetky jadrá. Pre porovnanie, najbližšie k tomuto výsledku je procesor AMD Ryzen 7 5800X.

Jedno jadro Všetky jadrá AMD Ryzen 7 5800X 1661 [101%] 10367 [106%] AMD Ryzen 9 5900X 1652 [100%] 13870 [142%] Intel 11. generácie 1645 [100%] 9783 [100%] Intel i9-10900K 1407 [86%] 11014 [113%]



Nová generácia Intel procesorov, ktorá stále ostáva na 14nm výrobnom procese, by mala byť uvedená budúci rok v marci. V tomto čase by sa mali objaviť aj informácie o základných doskách s novým chipsetom série 5xx. Procesory budú používať rovnaký socket LGA1200, ako dosky so súčasným 4xx chipsetom a budú kompatibilné. Procesory budú prvou generáciou od Intelu s podporou PCIe rozhrania 4.0.

