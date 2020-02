Unikli špecifikácie Xiaomi Mi 10 Pro, čo všetko prinesie?

Xiaomi plánuje predstaviť novú vlajkovú loď Mi 10 v Číne a podľa uniknutých informácii sa tak má stať 11. februára. Čo všetko prinesie?

Hoci dátum spustenia ešte nie je potvrdený, veľa únikov nám už poskytlo veľa informácií o telefóne. Správa spoločnosti XDA nedávno odhalila, že model Xiaomi Mi 10 Pro ponúkne rýchle nabíjanie 66W, čo je šialené. No, to je len jedna z ďalších ohromujúcich špecifikácií, ktoré má telefón. Používateľ na weibo zdieľal snímku obrazovky z Mi 10 Pro 5G „o telefóne“, ktorá odhalila kľúčové špecifikácie. Podľa nej má telefón ponúknuť 6,4“ displej s Full HD + rozlíšením, pričom zaujímavé bude, aký pomer strane ponúkne. Okrem toho sa hovorí o obnovovacej frekvencii 120 Hz, ale predpoklady sú, že telefón bude mať obnovovaciu frekvenciu 90 Hz. Každopádne existuje verzia s Qualcomm Snapdragon 865 SOC a 5G modemom, ktorý má mať neuveriteľných 16GB RAM a 512GB interné úložisko. To je priam šialené, pretože doteraz sme videli telefóny najviac s 12GB RAM.

Na zadnej strane sú štyri snímače fotoaparátu, ktoré ponúknu kombináciu 108 MPx, 16 MPx, 12 MPx a 5 MPx snímačov. Očakávame, že to bude hlavný širokouhlý objektív, sekundárny ultraširokouhlý fotoaparát, tretí teleobjektív a štvrtý makro objektív. Nakoniec je tu obrovská batéria 5250 mAh, ktorá, ako sme už spomenuli, podporuje rýchle nabíjanie 66W. Už vieme, ako vyzerá telefón, a to vďaka nedávno zverejneným živým obrázkom Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Takže, ak sú tieto špecifikácie správne, nasledujúci TOP model od Xiaomi vyzerá priam šialene. Aká však bude skutočnosť? To ukáže blízka budúcnosť.

Zdroj: DH