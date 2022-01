Unikli špecifikácie pripravovaných GPU Intel Arc DG2

Na svetlo sveta sa dostali špecifikácie grafických kariet od spoločnosti Intel.

Na sociálnej sieti Twitter uverejnil používateľ pod prezývkou @9550pro špecifikácie niektorých pripravovaných grafických kariet od spoločnosti Intel. Tieto grafické karty majú byť určené pre prenosné počítače a dá sa teda predpokladať, že budú existovať určité rozdiely medzi GPU určenou pre stolný počítač a GPU určenou pre notebook. Spoločnosť Intel v tomto prípade nechce nechať nič na náhodu a chce pokryť všetky výkonnostné segmenty, teda od najvýkonnejšej triedy až po tú základnú.

To znamená, že na trhu by sa mala objaviť high-end karta s 512 EUs (Execution Units), ktorú nasleduje karta s 384 EUs a za ňou je GPU s 256 EUs. Nakoniec sú tu ešte dve low-endové karty, kde má jedna 128 EUs a najslabšia z ponuky bude mať len 96 EUs. Najvýkonnejšia grafická karta bude v tomto prípade vybavená až 16 GB GDDR6 RAM, s ôsmimi modulmi VRAM a 256 bitovým rozhraním. Maximálna šírka pásma pamäte dosahuje 512 GB/s, ktorá by mala byť na úrovni GPU RTX 3080 od spoločnosti Nvidia. Viac informácii bude dostupných samozrejme až po uvedení kariet na trh a následných recenziách, ako si v skutočnosti vedú grafické karty od spoločnosti Intel.