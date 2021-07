Unikli špecifikácie o pripravovaných Pixeloch

Pripravované smartfóny Google Pixel budú veľmi zaujímavé.

Google usilovne pracuje na nových smartfónoch Pixel a s blížiacim sa predpokladaným predstavením, ktoré podľa leakerov má byť už túto jeseň, sa vynárajú nové informácie o tom, ako asi budú vo finále vyzerať. Už dlho sa hovorí, že sa tentokrát Google spoľahne na vlastný procesor, čo by mohlo do istej miery skomplikovať portovanie Google Camery na iné smartfóny. Oproti predchádzajúcej generácii majú mať zariadenia Pixel 6 a Pixel 6 Pro (XL) väčšiu kapacitu batérie, pričom v prvom prípade to bude 4 614 mAh a v druhom prípade to bude až 5 000 mAh.

Google Pixel 6 bude mať 6,4 palcovú AMOLED obrazovku a len dva fotoaparáty na zadnej strane smartfónu - 50 Mpix hlavný a 12 Mpix ultraširoký. Veľkosť RAM sa zastavila na hodnote 8 GB, ale vo výbere kapacity ROM si budete môcť vybrať medzi dvoma verziami - 128 GB a 256 GB.