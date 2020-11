Unikli špecifikácie hlavného fotoaparátu Xiaomi Mi 11 Pro

Tak ako sa v poslednej dobe hovorí o vlajkových telefónoch spoločností Samsung a OnePlus, ktoré sú pripravované na budúci rok, pozornosti neunikli ani chystané zariadenia spoločnosti Xiaomi.

Rovnako ako konkurencia, aj Xiaomi ich v budúcom roku predstaví skôr ako je obvyklé. Rovnako ako pri OnePlus v sérii 9 sa očakáva použitie špičkového procesora Qualcomm Snapdragon 875. Dokonca nedávno viacero leakerov pri modeli Xiaomi Mi 11 Pro tvrdili, že má ponúknuť až 2K+ displej so 120 Hz. Na čínskej sociálnej sieti Weibo unikli informácie o parametroch fotoaparátu, ktorý zdieľal už dobre známy leaker Digital Chat Station. Ten dokonca tvrdí, že sa mu už do rúk dostal prototyp telefónu. Nešpecifikuje, či ide o štandardnú verziu, alebo Pro verziu. Ale podľa parametrov fotoaparátu by sme predpokladali, že mal v rukách prototyp Mi 11 Pro.

Leaker tvrdí, že prototyp má primárny senzor s rozlíšením 50 MPx a 12 MPx teleobjektív. Reč je však iba o prototype, takže detaily hlavného fotoaparátu môžu byť vo finále iné. Použitie 50 MPx snímača totiž nie je až tak obvyklé. Ale nie je to úplne vylúčené, keďže práve 50 MPx snímač od Sony použil Huawei pri modeli P40 a išlo o RYYB senzor s ohniskovou vzdialenosťou 23 mm a svetelnosťou f/1.9. Leaker si nie je celkom istý presným rozlíšením teleobjektívu, mohlo by ísť o natívnych 12 MPx a alebo by mohlo ísť o 48 MPx senzor, ktorý využíva 4v1 subpixely. O tom, koľko má fotoaparát snímačov, alebo do akého modulu je uložený leaker nezmienil.

Zdroj: GCh