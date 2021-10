Unikli prvé informácie o pripravovanom procesore Dimensity 2000

MediaTek usilovne pracuje na novom výkonnom procesore Dimensity 2000.

Taiwanská spoločnosť MediaTek usilovne pracuje na vývoji svojho budúceho vlajkového procesora MediaTek Dimensity 2000, ktorý by mal byť podľa posledného úniku informácií, postavený na architektúre ARMv9. To znamená potvrdenie prvotných fám o tom, že bude vyrobený 4nm procesom výroby. Novinka by mala podľa leakera Digital Chat Station obsahovať jedno jadro Cortex-X2 s frekvenciou 3,0 GHz, tri jadrá Cortex-A710 a nakoniec štyri jadrá Cortex-A510. V podstate ide o totožnú konfiguráciu, akú budú mať aj konkurenčné procesory - Qualcomm Snapdragon 898 a Samsung Exynos 2200, aj keď tie budú vyrobené v továrňach spoločnosti Samsung. Naproti tomu, Dimensity 2000 vyrobí spoločnosť TSMC.

O grafickú časť sa má postarať GPU Mali-G710 MC, pričom by mal byť o 20 percent rýchlejší než Mali-G78. Samsung so svojim pripravovaným mobilným procesorom Exynos 2200 má mať až o 30 percent rýchlejší grafický procesor AMD RDNA2, než Mali-G78. Podľa únikov má Mali-G710 ponúknuť až 35 percentný nárast vo výkone pri úlohách strojového učenia. Zaujímavosťou je, že medzi Dimensity 2000 a Snapdragon 898 bude rozdiel vo výkone medzi hlavnými jadrami procesora len 0,09 GHz. Všetky tri pripravované čipsety by mali byť predstavené už na začiatku budúceho roka, pričom sa dá očakávať aj ich rýchle nasadenie do prémiových smartfónov.