Unikli prvé fotky smartfónu Xiaomi 12S

Pripravované nové smartfóny by už mali niesť aj logo Leica.

Čínsky technologický gigant - Xiaomi má pravdepodobne pripravovať ďalšie smartfóny spadajúce do modelovej rady Xioami 12. Takže sa môžeme zároveň tešiť na ešte väčší zmätok a minimálne rozdiely zároveň. Aspoň to môžeme predpokladať podľa nedávneho úniku, podľa ktorého má populárny výrobca smartfónov pripravovať modely - Xiaomi 12S a Xiaomi 12 S Pro. Pričom oba modely by mali byť výsledkom spolupráce s výrobcom fotoaparátom - Leica. Nakoľko by oba modely mali používať optiku vyrobenú touto nemeckou spoločnosťou.

Pod hardvérovej stránke pravdepodobne nemôžeme čakať veľké rozdiely oproti už predstaveným smartfónom rady Xiaomi 12. Obe pripravované novinky by mali taktiež používať procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Teda model 8 gen 1+ sa pravdepodobne bude nachádzať len v modeli Xiaomi 12 Ultra, na ktorého predstavenie sa taktiež vo veľkom čaká a aj sa od neho veľa očakáva. Nakoľko minuloročný model Xiaomi 11 Ultra, patril k špičke medzi smartfónmi zameranými na mobilnú fotografiu. Takže na tohtoročný model budú kladené vysoké nároky a aj očakávania.

Zdroj: GSMArena,