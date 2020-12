Unikli prvé detaily o lacnom Samsung Galaxy Z Fold Lite!

Ohybné telefóny nám na mobilnom trhu už trochu zdomácneli, aj keď ide stále o extrémne drahú „zábavku“ len pre bohatých.

Samsung v tomto ohľade patril určite k najpracovitejším a budúci rok to rozhodne nebude inak. Kórejský gigant totiž plánuje priniesť na trh hneď niekoľko nových ohybných telefónov, či už vlajkový Z Fold 3 alebo nástupcu „véčkového“ Z Flip. Dostať by sa ale malo aj na výrazne lacnejšie zariadenie, ktorý má byť Z Fold Lite, ktorý by snáď teoreticky mohol ohybné telefóny priblížiť aj k bežnej mase zákazníkov.

Ohľadom tohto „Lite“ zariadení sa ž čo-to objavilo na internete. Telefón by mal byť hneď prvým ohybným modelom Samsungu v budúcom roku a dorazí možno už v prvom štvrťroku. Pravdepodobne na spoločnej akcii spolu so sériou S21. Podľa dostupných informácií by mal mať Z Fold Lite minimálne 7“ displej v rozloženom stave, ale bude ju kryť len CPI (clear polyamid) ochranná vrstva. Tá je menej odolná ako UTG (ultra-thin glass) používaná u vlajkových modelov. Zásadnou otázkou ale ostáva cena. Pri súčasných cenách vlajkových ohybných modelov okolo 2000 eur je nutný poriadny cenový škrt. Uvidíme, či sa zníženie ceny takéhoto zariadenia podpíše aj na oveľa slabších parametrov.

Zdroj: GCh