Unikli nové informácie týkajúce sa prvého Xiaomi elektromobilu

Prvý elektromobil čínskeho výrobcu smartfónov dostáva reálnejšie kontúry.

Trh s elektromobilmi je relatívne lukratívny a postupne naň prechádza čoraz viac automobilových spoločností. Nielen automobilky chcú svoj "kus koláča", a vývoj a výrobu svojho elektromobilu plánujú aj firmy mimo "fachu". Jednou z takých spoločností je aj čínsky výrobca smartfónov a inej elektroniky - Xiaomi. Už dlhšiu dobu sa totiž špekuluje, že spoločnosť má pracovať na svojom prvom elektromobile a kde-tu objavili aj fotografie, ako by mal model vyzerať. Napriek tomu sa dá povedať, že sú úniky informácií pomerne chabé a stále sa nedá hovoriť o tom, že spoločnosť pracuje na skorom začiatku sériovej výroby.

To by sa ale mohlo zmeniť. Dodávateľská čínska spoločnosť Fuwei Automotive Parts Co. (FAW), mala (údajne) potvrdiť, že firma Xiaomi by už mala mať hotové nacenenie pripravovaného elektromobilu. Cenovo by mal automobil "hlboko podliezať" cenu najlacnejšej verzie elektromobilu Tesla Model 3. Kým Muskova Tesla si pýta za elektromobil približne 35 000 dolárov (približne 32 228 eur), tak čínsky výrobca smartfónov by si mal oceniť svoj automobil na 149 900 yuanov (približne 19 041 eur). Ostáva tu ale otázka dostupnosti, teda či Xiaomi bude dodávať svoj elektromobil celosvetovo, alebo sa bude orientovať len na čínsky trh. To bohužiaľ ukáže až čas.

Zdroj: Gizchina,