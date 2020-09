Unikli európske ceny aj parametre Google Pixel 5

Po dlhom odklade predstavila spoločnosť Google telefón Pixel 4a a zároveň potvrdila, že na jeseň uvedie aj verziu s podporou 5G sieťou, čo znamená tohtoročné novinku Google Pixel 5.

Na internet pred pár dňami unikli niektoré špecifikácie a dizajn chystaného telefónu. Čo však zostávalo neznáme, je cena zariadenia. Ale aj tá je už teraz známa. Zároveň s ňou sa objavila aj európska cena modelu Pixel 4a 5G. Ako vždy je treba túto informáciu brať s rezervou, pretože zatiaľ nie je potvrdená. Európske ceny telefónov Google Pixel 5 a Pixel 4a 5G zverejnil na svojom twitterovom účte tipér Nils Ahrensmeier. Uvádza, že by malo ísť o ceny na nemeckom trhu (možno uvažovať, či ide o ceny napríklad na amazon.de). Model Pixel 5 by mal byť v zelenej a čiernej farbe za cenu 629 eur. Druhý model, Pixel 4a 5G podľa odhadu bude stáť 499 eur, pričom bude ponúkaný dostupný v čiernej a bielej farbe.

Okrem ceny sú k dispozícii aj aktuálne informácie o parametroch Pixel 5. Telefón by mal mať 6“ OLED displej s obnovovacou frekvenciou 90 Hz. Očakáva sa, že rámčky okolo displeja budú tento rok úzke. V ľavom hornom rohu bude „diera“ pre predný snímač selfie fotoaparátu. V rámci rozlíšenia displeja sa špekuluje buď o Full HD alebo Quad HD. Zadná kamera má byť duálna, pričom sekundárny objektív bude širokouhlý. Presná kapacita batérie ešte nie je známa, ale údajne by mala podporovať 15W bezdrôtové nabíjanie a 5W reverzné bezdrôtové nabíjanie. Istotou by mal byť aj procesor Qualcomm Snapdragon 765G doplnený 8GB RAM a 128GB internej pamäte. Predstavenie Pixel 5 a Pixel 4a 5G by malo byť 30. septembra.

Pripomeňme, že ak sa naplnia správy o širokouhlom snímači zadného fotoaparátu, bude to prvýkrát, čo ho Google v Pixel smartfónoch použije. Doteraz v podstate spoliehal najmä na softvér a jeho nastavenie spolu s umelou inteligenciou, ktorá spravila častokrát veľmi dobrú prácu. Časť úspechu tak možno pripisovať GCam aplikácii. Pokiaľ ide o procesor (Qualcomm Snapdragon 765G), ide o model zastúpený najmä v strednej (prípadne vyššej strednej triede). Až čas ukáže, čo si pre nás Google prichystal.

Zdroj: GCh