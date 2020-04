Unikla príbehová časť a cutscény z hry The Last of Us II

Unikla veľká časť hlavného príbehu The Last of Us II.

Veľmi často, ak teda vôbec, sa nestáva aby niekoľko mesiacov pred vydaním unikla veľká časť herného obsahu – od screenshotov až po hlavné príbehové cut-scény. Nechýba údajne dokonca záver hry. Za všetkým vraj stojí nahnevaný tester spoločnosti Naughty Dog, ktorý nedostal zaplatené a leakol mnoho z hry. Samozrejme nebudeme dávať linky na žiadne z časti hry. Práve naopak vás vyzývame, aby ste sa vyhli snahe vyhľadať takýto obsah a vyčkali približne dva mesiace kedy hra vyjde a môžete si ju užiť naplno.

Medzi únikmi sú aj jednotlivé levely či ďalšie bližšie nešpecifikované informácie.

Vyjadrenie Naughty Dog:

„Vieme, že je posledné dni sú pre vás zložité, cítime to samé. Je veľmi znepokojivé vidieť únik a zdieľanie časti (nedokončenej) hry počas vývoja. Snažte sa urobiť všetko aby ste sa vyhli spojlerom a prosíme vás aby ste nezdieľali fakty z hry ďalším. Hry The Last of Us Part II bude čoskoro vo vašich rukách. Je jedno, či vidíte a počujete, finálna hra za to jednoducho stojí.“

Vydanie hry je posunuté z dôvody pandémie a neschopnosti hry fyzickú predávať. Určite sa máme na čo tešiť. Predbežný termín vydanie je 19. jún.

Zdroj: rôzne, Naugty Dog twitter