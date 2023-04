Unikajú prvé informácie o Xiaomi 14

Xiaomi 13 je tu len pár mesiacov a už sa na svetlo sveta dostávajú informácie o pripravovanej novej generácii.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi len v decembri predstavil trinástu sériu prémiových zariadení a už sa začínajú objavovať informácie o tej štrnástej. Známy leaker @iceuniverse priniesol zatiaľ prvú, no ešte oficiálne nepotvrdenú informáciu, týkajúcu sa zobrazovacieho modulu pripravovaného smartfónu Xiaomi 14. Podľa leakera by mala byť dodávateľom spoločnosť Huaxing Optoelectronics, ktorej sa mal podariť pokrok v dizajne displejov. Iceuniverse vo svojom úniku hovorí, že displej by mal mať len milimetrové rámčeky na všetkých stranách zariadenia. To by vraj malo umocniť používateľský zážitok.

Zároveň sa objavujú správy, že výrobca displejov mal v tomto prípade spraviť revíziu v oblasti vodičov displeja. Vďaka tomu bolo možné vytvoriť zobrazovaciu jednotku s tenkými rámčekmi. Lenže je tu aj jedno "ale". Keďže sú rámy displeja takto tenké, musí výrobca displejov a smartfónov vytvoriť, či minimálne upraviť sériu testov odolnosti, nakoľko displej bude zraniteľnejší.

Spoločnosť Xiaomi aktuálne predáva smartfóny 13 a 13 Pro. Zároveň sa objavujú informácie týkajúce sa predstavenia očakávaného zariadenia Xiaomi 13 Ultra, ktoré má byť "vlajkovou loďou" spoločnosti. Výrobca by mal tento smartfón údajne predstaviť už tento mesiac.

Zdroj: Gizchina,