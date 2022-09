Umelá inteligencia vyhrala štátnu umeleckú súťaž

Porazení neboli vôbec potešení tým, že nad nimi zvíťazila umelá inteligencia.

Umelec Jason Allen prihlásil do súťaže Colorado State Fair umelecké diela vytvorené umelou inteligenciou. Dielo vygenerované pomocou AI, túto súťaž vyhralo. To samozrejme nahnevalo veľa súťažiacich. Víťaztvo podnietilo diskusie na rôznych sociálnych sieťach, kde bolo hlavnou otázkou: "Čo znamená byť umelcom?". Niektorí komentujúci považujú umenie za čisto ľudskú vlastnosť, ktoré je ale vďaka umelej inteligencii postupne odsúdené na zánik. Umelci by tak mali byť odsúdení na postupný zánik. Druhá strana brehu je pre zmenu toho názoru, že umenie sa bude naďalej vyvíjať a prispôsobovať nových technológiám.

Allen použil na vygenerovanie obrazov umelú inteligenciu s názvom Midjourney, ktorá je dostupná cez sociálnu sieť Discord. Pomocou AI vytvoril tri obrazy. Tie následne zväčšil a vytlačil na plátno. Jedenz nich s názvom Théåtre D'opéra Spatial, bol ocenený porotou prvým miestom. Podobná kontroverzia sa odohrala okolo roku 1800 s vynálezom fotoaparátu. Vďaka romu panovali obavy, že maliarske umenie postupne upadne do zabudnutia, čo ako vieme sa nakoniec nestalo. Pravdepodobne nás v najbližšej dobe čakajú filozofické debaty ohľadom umenia vytvoreného pomocou umelej inteligencie.

Zdroj: ArsTechnica,