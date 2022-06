Umelá inteligencia si vytvorila vlastný jazyk

Nie je to prvý prípad, kedy si umelá inteligencia vytvorila vlastný jazyk.

Výskumníkom sa už niekoľkokrát podarilo objaviť jazyk vytvorený umelou inteligenciou. Teraz sa to stalo AI s názvom DALLE-2, ktorá má za úlohu vytvárať obraz pomocou slovného opisu. Základ umelej inteligencie tvoria algoritmy, pričom niekedy ani samotní tvorcovia nevedia, ako vlastne úplne fungujú. Jedným z takých príkladov je, keď UI dokáže identifikovať rasu človeka pomocou röntgenových lúčov a vedci nevedia, ako to dokáže. Ďalším príkladom je aj umelá inteligencia spoločnosti Meta, ktorá si začala vytvárať vlastný jazyk.

Výskumník a doktorand informatiky - Giannis Daras si všimol, že umelá inteligencia DALLE-2 si postupne vytvára vlastný jazyk. tento jazyk nie je náhodný a slová majú svoj význam. Na to Daras prišiel tak, že zadával inteligencii slová a tak spätne získal význam týchto slov. Napríklad text: "Apoploe vesrreaitais" znamená "vtáky", alebo "Contarra ccetnxniams luryca tanniounons" znamená zvieratá, prípadne chrobáky. Po zadaní týchto slov umelá inteligencia zobrazila obrázky vtákov, chrobákov, alebo psov. Podľa výskumníka tento objav vytvára určité obavy ohľadom bezpečnosti a interpretácie.

Nanešťastie, niekedy vygenerované slovo neznamenalo to isté: "Evve waeles" môže byť len skomolenina anglického slova "whales" (veľryba), alebo len nezmysel. To použil ďalší výskumník - Benjamin Hilton, ktorý spochybnil nové zistenie, nakoľko požiadal generátor o vygenerovanie obrázku podľa slov: "dve veľryby sa rozprávajú o jedle". Umelá inteligencia vytvorila niekoľko nezmyselných slov, ktoré sa spätne nedali interpretovať. Podľa Hiltona mal Gainnis do určitej miery šťastie, keďže umelá inteligencia vygenerovala zo slov "Wa ch zod rea" obrázky jedla.

Výskumník sa o svoje zistenia podelil na predtlačovom serveri arXiv.

Zdroj: IFLScience,