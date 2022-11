Umelá inteligencia Dall-e je už dostupná aj ako aplikácia

Generujte obrázky s pomocou nástroju vytvoreného spoločnosťou Microsoft.

Ak si chcete nechať vygenerovať obrázok umelou inteligenciou Dall-e, musíte navštíviť webovú stránku projektu. Lenže to už onedlho môže byť minulosťou. Organizácia OpenAI totiž vydala beta-verziu svojho frameworku, vďaka ktorému je možné integrovať schopnosti umelej inteligencie do aplikácií. Takže pre generovanie obrázkov vám už bude stačiť použiť aplikáciu. Popis obrázkov by mal byť dostupný v rodnom jazyku. Zároveň by mala byť v rámci frameworku dostupná aj funkcia moderovania obsahu, presnejšie filtrácia. Tak budete môcť zablokovať napríklad obrázky obsahujúce krv, násilie, či iný extrémny obsah.

Túto technológiu už používa niekoľko spoločností, pričom jednou z nich je Microsoft, ktorý umelú inteligenciu integroval do svojho produktu - Microsoft Designer. Framework chce spoločnosť integrovať aj do svojho vyhľadávača Bing, ale aj do internetového prehliadača Edge. Organizácia OpenAI zároveň upravila vlastnícke práva aj na vygenerované obrázky. Vďaka tomu budete môcť vlastniť obrázky vytvorené umelou inteligenciou Dall-e. Napriek tomu sa organizácii nepodarilo vyriešiť základnú otázku, či je umenie vygenerované umelou inteligenciou ukradnuté, alebo len požičané. Tak ostávajú vlastnícke práva v plnom rozsahu nevyriešené.

Zdroj: Engadget,