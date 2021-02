Ukončí nakoniec LG vývoj rolovateľného smartfónu? Posledné správy hovoria, že áno.

Juhokórejská spoločnosť LG ešte v januári tohto roku predstavila na CES 2021, koncept rolovateľného smartfónu - LG Rollable, pričom displej dodávala spoločnosť BOE. Tento displej je možné rozložiť do želanej veľkosti bez akejkoľvek skladacej konštrukcie. Displej má možnosť zmeny veľkosti obrazovky od 6,8" do 7,4", teda zo zariadenia veľkého, ako smartfón môžete získať zariadenie s veľkosťou tabletu. Toto unikátne zariadenie malo byť uvedené do predaja v priebehu tohto roka, ale podľa posledných informácií spoločnosť LG zvažuje predaj divízie na výrobu smartfónov.

Našťastie, LG nie je jediná spoločnosť, ktorá experimentuje so smartfónmi. Robí tak napríklad tiež juhokórejská spoločnosť Samsung, ale aj čínska spoločnosť TLC a taktiež pracujú na svojich verziách rolovateľných smartfónov. Zatiaľ ale ide o technológiu, ktorá je takpovediac v ,,plienkach", takže na reálne predstavenie si asi nejaký čas ešte počkáme.

Šíria sa informácie, že LG má v pláne predať svoju divíziu, ktorá sa venuje výrobe smartfónov vietnamskej spoločnosti - Vingroup. Táto spoločnosť sa venuje hotelom, cestovnému ruchu, stavebníctvu, automobilovému priemyslu, nehnuteľnostiam a v neposlednom rade aj smartfónom. Taktiež sa povráva, že ak by spoločnosť Vingroup prevzala divíziu od LG, mala by šancu sa presadiť na trhu so smartfónmi, ale kolujú aj informácie, že LG nakoniec nemusí predať svoju divíziu vcelku, ale po častiach.

Zdroj: Gizchina,