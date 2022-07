Účty britskej armády boli napadnuté kryptopodvodníkmi

Podvodníci skúšali nalákať obete cez účty britskej armády.

Armádne účty britskej armády boli napadnuté krypto podvodníkmi, ktorí sa snažili nalákať sledovateľov týchto účtov na pochybnú kúpu digitálnych mien. Presnejšie boli napadnuté účty na sociálnej sieti Twitter a video službe YouTube. Kancelária armády sa k tomuto napadnutiu zanedlho aj vyjadrila, že vie o týchto útokoch, ale vzhľadom na vyšetrovanie sa k nim nebude vyjadrovať. Tieto útoky ale neberie na ľahkú váhu a vzniknutý problém rieši s veľkou vážnosťou.

Hackerom, ktorí napadli účty sa podarilo zmeniť titulnú fotografiu, názov konta, ale aj popis. V biu účtu bolo napísané toto: "#1 metavesto clan on the ETH chain with multi-billion dollar experience. Powered by @chaintchlabs." Heckeri zároveň zmenili pripnutý tweet, kde sa nachádzal odkaz na falošnú webovú NFT stránku, ktorá sľubovala rôzne darčeky súvisiace s nezameniteľnými tokenmi.

Podobnej zmeny sa dočkal aj YouTube účet, kde hackeri odstránili všetky videá. Útočníci zmenili aj obrázok konta, kde vložili logo investičnej skupiny Ark Invest. Hackeri v tomto prípade logo zneužili. Pôvodné videá boli nahradené novými, kde podvodníci využili záznamy z priamych prenosov z kampane The B World, pričom tieto videá boli prekryté vrstvou pre kryptopodvody. Táto technika už raz bola použitá a podvodníci vďaka nej zarobili 1,3 milióna (približne 1 262 774,50 eur) dolárov za 24 hodín.

Armáde sa nakoniec podarilo získať ukradnuté účty, pričom sa následne svojim sledovateľom ospravedlnili za vzniknuté nepríjemnosti.

Zdroj: Techspot,