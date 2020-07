Ubisoft predstavil nové herné tituly + ako získať Watch Dogs 2 ZADARMO

Francúzsky vydavateľ a vývojár videohier Ubisoft známy hernými hitmi ako Assasin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs a Tom Clancy v nedeľu na svojej konferencii predstavil nové videohry prichádzajúce v tomto a budúcom roku.

Spoločnosť Ubisoft momentálne prechádza ťažkými časmi. Stala sa centrom obvinení zo sexuálneho zneužívania, do ktorých boli zapojení štyria súčasní a bývalí zamestnanci. Ashraf Ismail, riaditeľ hry Assasin‘s Creed, z tohto dôvodu už odstúpil z funkcie. „Ubisoft nesplnil svoju povinnosť zaručiť svojim zamestnancom bezpečné a inkluzívne prostredie na pracovisku. Je to neprijateľné, pretože toxické správanie je v priamom rozpore s hodnotami, s ktorými som nikdy nerobil kompromisy a nikdy ani nebudem,“ uviedol vo vyhlásení Yves Guillemot, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Ubisoft. V príspevku na platforme Twitter iba niekoľko hodín pred začiatkom konferencie spoločnosť napísala: „Pretože celý obsah bol natočený vopred, chceme vysvetliť, že problémy, ktoré momentálne riešime, v ňom nebudú priamo spomenuté.“ Yves Guillemot už sľúbil rozsiahle zmeny spoločnosti v liste zaslanom zamestnancom 2. júla vrátane vymenovania vedúceho kultúry na pracovisku a vytvorenia pozície pre vedúceho rozmanitosti.

Napriek všetkému však spoločnosť konferenciu spustila a navyše fanúšikom povedala, že ak budú udalosť sledovať naživo (prihlásení vo svojom účte), nasledujúci deň dostanú do knižnice zdarma kópiu hackerskej hry Ubisoftu z roku 2016, Watch Dogs 2. Systémy Ubisoftu však hneď na začiatku konferencie zlyhali, nebolo možné sa prihlásiť a prihlásených užívateľov odhlásili. Spoločnosť na Twitteri uviedla, že problém evidujú a riešia. Neskôr však napísala: „Nebojte sa! Odmeny vám dáme všetkým, aj ak sa vám nepodarilo prihlásiť. Sadnite si a užívajte si šou!“ O 21:57 už problémy boli vyriešené.

Kópiu hry Watch Dogs 2 je však stále možné získať zdarma. Stačí prejsť na web Ubisoft Forward Rewards, prihlásiť sa a hra Watch Dogs 2 spolu s ďalšími in-game odmenami sa vám pridajú do knižnice účtu alebo konkrétne do hry.

Spoločnosť tiež uviedla, že koncom tohto roka uskutoční ďalšie podujatie, kde oznámi ďalšie hry.

Sumár najočakávanejších titulov, ktoré spoločnosť predstavila na konferencii:

Far Cry 6

Ubisoft oficiálne oznámil ďalšiu hru v populárnej hernej sérii Far Cry. Far Cry 6 sa odohráva na tropickom ostrove Yara a úlohu zločinca bude hrať Giancarlo Esposito (Gus Fring z Breaking Bad a Better Call Saul). Hra Far Cry 6 bude dostupná 18. februára 2021 pre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC a cloudovú hernú službu Stadia od spoločnosti Google.

Assassin’s Creed Valhalla

Hra bude vydaná 17. novembra 2020 pre Xbox One, PlayStation 4, PC a cloudovú službu Stadia. Ubisoft tiež potvrdil dostupnosť pre Xbox Series X a PlayStation 5, avšak neuviedol pri nich dátum vydania. Je teda možné, že pre konzoly „novej generácie“ bude hra dostupná neskôr.

Hyper Scape

Ubisoft oznámil, že spúšťa beta verziu hry Hyper Scape.

Watch Dogs: Legion

Hra bude na trh uvedená 29. októbra 2020 pre Xbox One, PlayStation 4, PC a Stadia. Prostredie hry je umiestnené v Londýne. Zmenou oproti predchádzajúcim titulom tejto série je možnosť vybrať si za hrateľnú postavu aj akúkoľvek postavu NPC (non-player character). Ubisoft uviedol, rovnako ako pri titule Assassin’s Creed Valhalla, že hra sa čoskoro dostane aj na konzoly „novej generácie“.

Celú konferenciu si môžete pozrieť na oficiálnom YouTube účte Ubisoftu.

Zdroje: Ubisoft, Ubisoft, Twitter, The Verge, The Verge, CNET, IGN, EUROGAMER