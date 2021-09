Ubisoft ponúka zadarmo Far Cry 3

Ubisoft ponúka svoju úspešnú FPS hru Far Cry 3 úplne zadarmo. Pravdepodobne tak učinil kvôli tomu, že nový diel Far Cry 6 má vyjsť onedlho – už 7. októbra.

Far Cry 3, ktorý teraz Ubisoft ponúkne zadarmo, vyšiel v roku 2012 a odohráva sa na fiktívnych ostrovoch Rook Islands, ktoré môžu hráči voľne preskúmať. V roli hlavného záporáka sa vtedy predstavil, z tejto série známy, Vaas Montenegro. Ten sa objaví aj v DLC pre nové Far Cry 6 a to ako hrateľná postava.

Hru je možné aktivovať priamo v aplikácii Ubisoft Connect (bývalý Uplay) alebo na webe prostredníctvom Ubisoft Store, pričom po prihlasení si je hru možné pridať do svojho používateľského účtu. Aktivovať je hru potrebné do 11. septembra.

Zdroj: Ubisoft