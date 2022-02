Ubisoft má byť znovu otvorený akvizícii

Napriek svojej schopnosti ostať samostatnou, sa spoločnosť nebráni prípadnej akvizícii.

Herná vývojárska spoločnosť Ubisoft, je síce podľa štvrťročnej správy naďalej schopná byť nezávislá, ale nebráni sa prípadnej akvizícii. Popritom má firma postupne ukončovať vývoj hier a pripravovať sa na ich vydanie. Konkrétne má ísť o herné tituly - Skull & Bones alebo Avatar: Frontiers of Pandora, ale aj veľa iných. Nové hry by mali začať prichádzať na herný trh medzi obdobím apríl 2022 až apríl 2023. Podľa riaditeľa spoločnosti Yvesa Guillemota je firma finančne stabilná, vďaka čomu môže ostať naďalej nezávislá. Napriek tomu sa Guillemnot nebráni prípadnej kúpe spoločnosti inou firmou.

Týmito slovami jasne narážal na nákupný ošiaľ dvoch gigantov - Microsoft a Sony. Spoločnosť Ubisoft má v súčasnosti trhovú hodnotu na úrovni 7 miliárd dolárov (približne 6,18 miliárd eur), lenže ak by prišla ponuka na kúpu, musela by byť takmer o 45 percent vyššia, nad cenu hodnoty akcií. Vďaka tomu by mala byť výsledná cena na úrovni 10 miliárd dolárov (8,83 miliárd eur). Posledné obdobie sa s akvizíciami roztrhlo vrece. Napríklad technologický gigant Microsoft kúpil herné štúdiu Activision Blizzard za 62 miliárd eur a spoločnosť Sony nedávno tiež nakupovala a kúpila hernú spoločnosť Bungie za 3,2 miliárd eur.

