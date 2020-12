Uber predáva Advanced Technologies Group - autonómnu taxi dopravu

Spoločnosť Uber Technologies Inc predáva svoju dcérsku spoločnosť Uber ATG (Advanced Technologies Group), ktorej úlohou bolo vytvoriť sieť autonómnej taxi dopravy, startupu Aurora zameriavajúcemu sa na autonómne vozidlá. Tento krok pomôže spoločnosti Uber dosiahnuť ziskovosť.

Hodnota spoločnosti Uber ATG bola údajne vyčíslená na 4 miliardy dolárov. To značí obrovský pokles hodnoty spoločnosti, pretože v minulom roku bola odhadovaná na 7.25 miliárd dolárov a následne získala 1 miliardu dolárov od konzorcia investorov, kam patria spoločnosti ako Toyota Motor Corporation, DENSO Corporation a SoftBank Group Corporation.

Po predaji, ktorý bol ohlásený v pondelok, spoločnosť Uber tiež plánuje investovať do startupu Aurora 400 miliónov dolárov a bude v ňom mať zhruba 26-percentný podiel. Tento predaj pomôže spoločnosti Uber dosiahnuť ziskovosť do konca roku 2021.

Startup Aurora, ktorý sa zaoberá vývojom autonómnych automobilov, dodávok a nákladných vozidiel, bude spolupracovať so spoločnosťou Uber pri zavedení týchto autonómnych vozidiel do jej siete taxi služieb a do služieb roznášky jedla (Uber Eats). Uber tiež pracuje na vybudovaní svojej logistickej platformy pre nákladnú dopravu, ale zatiaľ vlastné nákladné vozidlá neprevádzkuje.

Zdroje: Uber ATG, The Verge