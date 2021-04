Ubehlo 60. rokov od prvého letu človeka do vesmíru

Pred 60. rokmi letel prvý človek do vesmíru.

Počas studenej vojny dva štáty - Spojené štáty americké a Sovietsky zväz medzi sebou súperili v rôznych oblastiach. Najviac ale tento súboj definovali preteky o tom, kto prvý dostane družicu do vesmíru (toto kolo vyhrali Rusi so Sputnikom I.), či kto prvý pošle do vesmíru zviera (aj toto kolo vyhrali Rusi - Lajka). Po týchto úspechoch obe krajiny súperili o to, kto prvý vynesie človeka do vesmíru, aj toto kolo vyhral Sovietsky zväz, keď ako prvá krajina na svete vyniesla v rakete človeka. Vďaka tomu si udržali už tretie prvenstvo a Spojené štáty americké zanechali v potupe. Nakoniec ale USA dosiahli prvenstvo, kedy dostali prvého človeka na Mesiac, ale to je iný už príbeh.

Presne pred šesťdesiatimi rokmi (12. apríl 1961) letel do vesmíru prvý človek, vtedy 27-ročný Jurij Gagarin, ktorý sa aj úspešne vrátil na Zem. Tento pilot sa ako jediný "prebojoval" z dvadsiatich adeptov na to, aby ako prvý letel do vesmíru. Ďakovať za úspech mohol aj svojej vyrovnanosti, rýchlemu učeniu a samozrejme žiarivému úsmevu. Bohužiaľ, prípravy na let si vyžiadali aj obete na životoch, kedy napríklad vybuchla štartovacia rampa počas testu rakety. Táto udalosť si vyžiadala 126 ľudských životov. Medzi obeťami bol aj šéf raketových síl - maršál Mitrofan Nedelin.

Problém sa objavil aj pre štartom, kedy nezasvietila kontrolka zavretia dverí a vtedy poprední inžinieri narýchlo rozobrali dvere, opravili kontakt a rýchlo dvere zmontovali. To všetko pred plánovaným štartom. Gagarin si tesne pred štartom zapískal melódiu Poyekhali! - Poďme! a chvíľu na to sa rozoznel zvuk motorov a vyniesli prvého astronauta rýchlosťou prekonávajúcou 10G až na orbitu Zeme. Po návrate na zem, letecky previezli Gagrina do Moskvy, kde mu zagratuloval Nikita Chruščov. Prvý astronaut sa nanešťastie nedožil vysokého veku, pretože zomrel ako 37 ročný počas havárie s cvičným lietadlom 27. marca 1968.

Zdroj: Phys.org,