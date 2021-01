Tyčový vysávač Xiaomi JIMMY JV65 Plus – čo od neho očakávať?

Popravde by som tyčový vysávač asi nikdy nerecenzoval, toto je už trochu mimo toho čo robíme. Lenže pred sviatkami sa mi viacerí čitatelia ozvali, či by sme sa na populárnu radu Jimmy nepozreli. Väčšina týmto vysávačom neverí, boja sa malej výdrže a výkonu. Oslovil som teda náš partnerský obchod Geekbuying, ktorý ponúka viacero vysávačov tohto typu a ten nám na test poslal Jimmy JV65. Od známych som požičal ešte JV85 aby som mal vysávač s čím vôbec porovnať.



Balenie



Vysávač príde v obdĺžnikovej krabici perfektne zabalený – každá časť vysávača má v penových vaničkách svoje miesto a aby ste ich dostali von, musíte ich silnejšie vytiahnuť von. Celkový počet príslušenstva vrátane vysávača sa ustálil na 12 kusoch. Okrem motora sú tu dve hlavice na vysávanie, hlavica pre vysávanie kobercov, 3 užšie hlavice, predlžovacia hlavica, kovová hadica, mopovací set a samozrejme príslušenstvo pre dobíjanie.

Skúsenosti



Začnime dvoma najpodstatnejšími informáciami na ktoré ste sa pýtali resp. ktorým až tak neveríte. Výdrž batérie a sila vysávania.



Jimmy JV65 ponúka 3 módy vysávania resp. silu sania – Normal, Mid a Max. Výdrž na najnižšej úrovni Normal a strednej je dostačujúca aj pre trochu väčší dom. Ak som použil klasickú hlavicu označenú ako non electric, tak pri mojom testovaní (nie práve najzábavnejšia časť :D ) sa výdrž v Normal móde pohybovala na úrovni 66 minút, pričom výrobca udáva výdrž 70 minút.

Prepnutie do Mid znamená pokles výdrže na približne 26 minút voči 30 minútam, ktoré udáva výrobca.

Posledný mód Max vystačí na 8 minút vysávania (výrobca udáva výdrž 9 minút). Tento mód však použijete málokedy – možno na koberec, kde sa nazbieralo veľa chlpov po psovi alebo mačke. Na bežné vysávanie stačí Normal mód, ktorý pozbiera všetku špinu z podlahy. Na koberce som z času na čas musel zapnúť stredný mód.



Hlavica označená ako Electric, ktorá kladie väčší odpor a je väčšia, odoberie z kapacite batérie o niečo viac a výdrž bola približne nasledovná: Normal – 41 minút, Mid – 20 minút, Max – 6 minút

Samotný motor má silu145W a na bežné vysávanie dlažby úplne postačoval v normal móde. Takže obavy typu, že vysávač nevysáva alebo dlho nevydrží môžete hodiť za hlavu. Koľko cyklov nabitia batérie vydržia vám však povedať neviem.

Pre kompletný obraz som ešte zmeral hluk vysávača z 2 metrov:



Normal – 58.5 dB (bez hlavice a tyče/samotný motor – 55 dB)

Mid – 59.6 dB (bez hlavice a tyče/samotný motor – 60 dB)

Max – 64.5 dB (bez hlavice a tyče/samotný motor – 72 dB)

Hlavný rozdiel vo zvýšenej hlučnosti bez tyče a hlavice je spôsobený zbernou nádobou, kde sa viac hromadí vzduch a tým pádom vytvára väčšie vzduchové turbulencie. Keďže sa takto vysávať ani nedá, ide iba o informatívne čísla.

Poslednú vec, ktorú treba spomenúť je doba nabíjania. Aj keď výrobca píše o 4-5 hodinách, realita je trochu iná. Z 0 na 100% nabijete vysávač za 6 hodín aj 20 minút. Toto vás však nemusí až tak moc trápiť.

Predpokladám, že po hocijakom vysávaní, pôjde Jimmy JV65 na nabíjačku a tak budete najbližšie vždy k dispozícii plno nabitý vysávač. Aj keď k vysávaču máte závesný stojan, ten nie je prepojený s nabíjačkou. Ak potrebujete vysávač nabiť, musíte po každé zapojiť kábel do vysávača – konektor sa nachádza v hornej časti.



S Jimmy JV65 môžete aj mopovať a to pricvaknutím 250ml nádržky na vodu. Môžete tak zároveň vysávať a aj mopovať. Voda sa uvoľňuje automaticky, neviete ovládať množstvo vypustenej vody ako pri niektorých inteligentných vysávačoch. Nejakú obavu, že sa vám vytvoria mláky nemusíte mať. Výpustný ventil je pomerne malý a skôr púšťa vodu po kvapkách.



Jimmy JV65 váži niečo cez 3 kilogramy a práca s ním je pomerne jednoduchá. Zápästie by vás nemalo bolieť ani po dlhšom vysávaní – na rozdiel od JV85, ale o tom v ďalšej kapitole.



Jimmy JV65 vs. JV85



V čom je lepší spomínaný JV85, ktorý bude slúžiť na porovnanie?



JV85 má v prvom rade má silnejší motor (600W, sila vysávania 200W, cyklónová technológia), hlavná tyč sa dá v polovici „zlomiť“ a tým pádom sa ľahšie dostanete pod skriňu. Celkom príjemným vylepšením je displej, ktorý ukazuje kapacitu batérie a stupeň vysávania, či závesná dobíjacia stanica.



Čo je však zásadnejšie mínus je váha JV85, ktorá je zhruba o 1 kilogram vyššia, takže v prípade vysávania jednou rukou (dieťa v druhej) tento rozdiel už pocítite. Pri JV85 napríklad nemáte ani možnosť mopovania... A samozrejme je tu cena, ktorá je vyššia. Výdrž batérie je takmer rovnaká, keďže aj kapacita a zloženie batérie je identické. Silnejší motor uberie niečo z kapacity ale nie je to nič hrozné.

Záver



Jimmy JV65 ma pomerne príjemne prekvapil, pretože na bežné vysávanie do domácnosti úplne postačuje. Či by stačil do kancelárie alebo do väčších priestranstiev úplne neviem – predpokladám, že áno ale kvôli výdrži určite nie ako primárny vysávač.

Mne sa nakoniec JV65 osvedčil ako doplnok k inteligentnému vysávaču – predsa len nie vždy potrebuje spúšťať tento vysávač, takže vytiahnuť Jimmyho a len rýchlo povysávať čo potrebujete bolo skvelé.

JV65 bez problémov zvládol dlažbu a tak isto aj koberec – tu však niekedy treba zvýšiť výkon na Mid.