Twitter v rámci boja proti dezinformácii spúšťa službu Birdwatch

Twitter spúšťa službu Birdwatch, ktorá s pomocou ľudí odfiltruje pravdivé informácie od tých nepravdivých.

Boj proti dezinformácii je na prvom mieste asi pre všetky sociálne platformy. Počnúc falošnými tvrdeniami okolo tém ako COVID-19 či politika, až po tweety, ktoré viedli k trvalému zablokovaniu Twitter účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v minulom roku ukázala dezinformácia prostredníctvom online priestoru ako veľmi nebezpečná zbraň.

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú najväčšie sociálne siete, sa už dlhší čas snažia bojovať proti dezinformácií. Používateľom sa však mnohokrát nepáči, že spoločnosti odstraňujú ich príspevky a ohradzujú sa slobodou prejavu, napriek tomu, že udelili súhlas s podmienkami používania danej služby, ktorý spoločnosti dovoľuje legálne zmazať alebo skryť príspevky v nesúlade s jej podmienkami. Spoločnosť Twitter sa však službou Birdwatch snaží nájsť určitý kompromis, ktorý by nezahŕňal odstránenie príspevku, ale len upozornenie na možnú dezinformáciu, ktorú by nahlásili sami používatelia platformy.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB