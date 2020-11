Twitter pridáva funkciu Fleets, pridaný obsah po 24 hodinách zmizne

Twitter pridáva novú funkcionalitu, ktorú už používajú aj iné sociálne siete, napr. Facebook a Instagram. Funkciu volá Fleets a ide o známe Stories, teda zverejnený obsah zmizne po 24 hodinách od odoslania.

Po testovacej prevádzke sa zistilo, že ľudia majú tendenciu sa viac zapájať do konverzácie, keď vedia, že nejde o trvalý obsah. Tým, že pridaný obsah vo forme textu, obrázkov alebo videa po jednom dni zmizne, ľudia sa cítia pri zdieľaní svojich osobných, neformálnych myšlienok, názorov a pocitov pohodlnejšie, uvádza Twitter na svojom blogu. To bolo teda aj dôvodom spustenia tejto funkcionality, keďže sociálne siete potrebujú čo najviac interakcie ich používateľov.

Fleet je dostupný pre text, reakcie na už zverejnené Tweety, fotky, videá a čoskoro bude dostupný aj živý prenos. Fleets budú dostupné na iOS aj Android verzii.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH